Samsun'da Akıl Almaz Hırsızlık... Çöp Kovalarını Çalan Hurdacılar Yakayı Ele Verdi

Samsun'da İlkadım İlçe Belediyesi'ne ait 6 çöp kovasını çalan 2 hurdacı, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Samsun'da Akıl Almaz Hırsızlık... Çöp Kovalarını Çalan Hurdacılar Yakayı Ele Verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Batı Parkı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, zemine monte edilmiş çöp kovalarını söküp, kamyonete yükleyerek çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin A.R.K. ve T.Y. olduğunu belirledi. Hurdacılık yapan şüpheliler, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yakalandı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonet ile çaldıkları 6 çöp kovasına el konuldu.

Kaynak: DHA

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