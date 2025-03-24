Samsun'da 3'üncü Kattan Düşen Kişi Yaşamını Yitirdi

Samsun'da 3'üncü kattan düşen 40 yaşındaki H.M. isimli kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da 3'üncü Kattan Düşen Kişi Yaşamını Yitirdi

Samsun'un Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak'ta saat 15.00 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi. H.M. (40), 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.M. kurtarılamadı.

Şahsın eşinden boşandığı, psikiyatrik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın olaydan önce sosyal medya hesabından "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" mesajı paylaştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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