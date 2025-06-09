Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Bayramın 4. gününde, sıcak havayı fırsat bilen birçok vatandaş gibi E.Ş. isimli genç de Çatalçam sahilinde denize girdi. Ancak kısa süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan genç, çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından fark edilerek hızla sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde gerçekleştirdi. Ardından E.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, gencin entübe edildiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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