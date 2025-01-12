Samsun’da 10 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan A.S. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan A.S. adliyeye sevk edilerek tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA