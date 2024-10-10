Samsun İlkadım'da Camiiler Titizlikle Temizlendi

Temizlik ekipleri camilerde, halıların süpürülmesi ve yıkanması işleminin ardından camları, kapıları, ayakkabılıkları ve camilerin şadırvanlarını da yıkıyor.

Cami temizliği faaliyetlerinden dolayı cami cemaatlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sosyal belediyecilik anlamında, vatandaşımızın her anında hep yanındayız” diye konuştu.

Camilerin, ekipler tarafından özenle ve titizlikle temizlendiğini açıklayan Başkan Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığına, hijyenine, güvenine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlar olan camilerimizde temizlik faaliyetlerine başladık ve devam ediyoruz. Kent merkezi ve kırsal mahalle camisi ayırt etmeksizin ekiplerimiz temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda camilerimizin halılarını süpürüp yıkıyor; mihrabı, minberi, camları, kapıları, ayakkabılıkları ve şadırvanları temizliyoruz. Gül suyu ile camilerimizde hoş kokular bırakıyoruz. Vatandaş buluşmalarımızda, camilerimizdeki temizlik faaliyetlerinden dolayı olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hemşehrilerimiz için, gözbebeğimiz İlkadım için, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA