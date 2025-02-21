Samsun Atakum'da Kar Yağışına Karşı Seferberlik

Atakum'da etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar küreme, buzlanma önlemleri ve yol güvenliği sağlanırken, vatandaşlara sık sık uyarılar yapılıyor.

Samsun Atakum'da Kar Yağışına Karşı Seferberlik

Samsun’un Atakum ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Atakum Belediyesi ekipleri alarma geçti. Hem şehir merkezinde hem de yüksek kesimlerde dört bir koldan çalışma yürüten ekipler, kar küreme ve yol temizleme çalışmaları yaptı. Özellikle kar kalınlığının fazla olduğu mahallelerde, belediye ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolları temizledi. Kesintisiz sürdürülen çalışmalarda, buzlanma riski olan bölgelerde trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için araç geçişleri kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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