Samos Adası'na Kaçak Göçmen Götürüyorlardı, 2 Organizatör Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla göçmenleri Samos Adası'na götürdükleri tespit edilen iki organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler S.O. ve C.C.K., gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samos Adası'na Kaçak Göçmen Götürüyorlardı, 2 Organizatör Tutuklandı

Olay, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim tarihinde, Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na yasa dışı geçişler sırasında kaydedilen görüntülerden şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu, organizatörler S.O. ve C.C.K.'nin Türkiye'ye döndüğü tespit edildi.

Dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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