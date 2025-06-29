Şamlıurfa'da Korkunç Olay! 12 Yaşındaki Çocuk Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiyenin kurtardığı çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Şamlıurfa'da Korkunç Olay! 12 Yaşındaki Çocuk Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı
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Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde İsmail Ç. (12), evinde et çektiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden ailesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan İsmail Ç. için 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eli sıkıştığı yerden kurtarılan İsmail Ç, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Hastanesinde ameliyata alındı.

Kaynak: AA

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