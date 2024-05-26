Sakarya'da denize giren üniversitesi öğrencisi kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı.

Sakarya'da denize giren üniversitesi öğrencisi kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre M. (19) arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altından arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu ile İl Emniyet Müdürlüğü polis teknesi su yüzeyinden tarama gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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