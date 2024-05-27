Sakarya'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren ve kaybolan 19 yaşındaki Burak Emre Meşe'nin cansız bedeni bulundu.

Sakarya'da denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Karasu ilçesinde denize giren ve kaybolan 19 yaşındaki Burak Emre Meşe'nin cansız bedeni bulundu.

Karasu sahili 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Meşe için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere toplamda 120 kilometrelik alanda yürütülen aramalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, AFAD, SAKDER ve Diyanet Vakfı ekipleri katıldı.

40 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda Meşe'nin cesedi, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arkasında 4,5 metre derinlikte bulundu.

Kaynak: AA

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