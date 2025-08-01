Sakarya Nehri'nde Kaybolan 22 Yaşındaki Genç Her Yerde Aranıyor

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Alınan bilgiye göre, akrabasıyla Sakarya Nehri kenarına gelen G.S'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunuldu. Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirdi. G.S'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Nehre düştüğü değerlendirilen genci bulmak için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA