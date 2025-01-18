Sahte İçki İmalathanesine Baskın, 95 Litresi Ele Geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte alkol ürettiği belirlenen bir kişinin evine yapılan baskında, çok sayıda el yapımı alkol ele geçirildi.

Sahte İçki İmalathanesine Baskın, 95 Litresi Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte veya kaçak alkol üretimine yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler, Ş.Y. adlı şüphelinin sahte alkol ürettiğini öğrenerek, belirlediği adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 95 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol ve 12 adet aroma bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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