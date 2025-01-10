Sahte Diş Hekimi Yakalandı

Kayseri’de diplomasız olarak diş tedavisi yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Sahte Diş Hekimi Yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde T.P.’nin yetkili mercilerden gerekli izin alınmadan diş çekim ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan toplam 42 adet muhtelif malzeme bulunurken, T.P.’nin de sağlıkla ilgili diploması ve izni bulunmadığı tespit edildi. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, T.P. hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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