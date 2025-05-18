Sahilde Yürürken Dehşeti Yaşadılar

Kocaeli'de sahilde yürüyen vatandaşlar dehşeti yaşadı. Kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

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Sahilde Yürürken Dehşeti Yaşadılar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde sahilde bulunan kayalıklarda hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kaynak: AA

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