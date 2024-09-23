Rus Kadın Antalya'da Müslüman Oldu

Eşi Sabri Karabaş ile ilçede ikamet eden kadın, İslam dininden etkilenerek ilçede görev yapan tercüman Zekiye Uğur'dan yardım istedi.

Uğur'un İlçe Müftülüğüne başvurması üzerine Rus kadın için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Fahri Başar, Rus kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Oya" ismini aldı.

Başar, İslam dinine girmenin mükemmellik olduğunu belirterek, Müslüman olan Rus kadının tevhit inancıyla buluştuğunu ifade etti.

Müftü Başar, Oya'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA