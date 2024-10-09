Rize’ye Düşen Yağış Miktarı Belli Oldu

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında ve 81 ilin valisinde katılımıyla gerçekleşen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısına Rize heyeti video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya Rize'den Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, DSİ Rize Şube Müdürü Kasım Kazdal ve Karayolları Rize Şube Müdürü Burak Şara ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayberk Kaya katıldı.

Gerçekleşen video konferans sonrasında Vali Baydaş başkanlığında devam edilen toplantıda İRAP'a ilişkin çalışmalar, sorunlar ve öneriler ele alınarak değerlendirildi. Rize özelindeki sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde durulduğu toplantının sonrasında yapılan açıklamada afet risklerinin azaltılma yönteminin afetlerin neden olduğu riskleri analiz ederek yönetme sürecine dayandığının altı çizildi.

“METREKAREYE 2 BİN 309 KG”

Yapılan açıklamada Rize'de metrekareye ortalama 2 bin 309 kilogram yağışın meydana geldiğine vurgu yapılarak “2021-2026 yıllarını kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda, ilimiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olup, yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 2 bin 309 kg'dır. Ayrıca 3 bin 600 sürekli akışı olan dere ve yaklaşık 6 bin adet kuru dere havzası bulunmaktadır. Bu doğal yapı, sel, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı bölgeyi hassas hale getirmektedir” ifadelerine yer verilerek geçmişten bugüne bin 255 alan afete maruz bölge ilan edildiği açıklandı.

Afetle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamanın devamında “İlimizdeki afet risklerini minimize etmek amacıyla çeşitli haritalar oluşturulmuş, kaya ıslahı, istinat duvarları, drenaj sistemleri gibi altyapı çalışmaları ile dere yataklarının temizliği ve ıslahı sürdürülmektedir. Afet risklerini azaltma çalışmalarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 8 ekskavatör tahsis edilmiş, ayrıca Rize Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne kanal temizleme ve diğer altyapı çalışmaları için çeşitli ekipmanlar alınmıştır. 2024 yılının Ocak ayından bugüne, il genelinde 1 milyon 80 bin metreküplük dere yatağı temizliği ve 200 bin metreküplük düzenleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Erken uyarı sistemlerinin (Meteoroloji, DSİ ve AFAD) kurulumu ile afetlere karşı hazırlıklı olmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini kapsayan eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. Afet öncesinde yapılan her 1 birimlik yatırımın, afet sonrasında 48 birimlik tasarruf sağladığı unutulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA