Rize'de Yaş Çay Bahçesinde Tüyler Ürperten Olay: Soruşturma Başlatıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan olayda, Kaptanpaşa köyündeki bir çay bahçesinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce çalışmak üzere arazisine gittikten sonra kaybolan 52 yaşındaki Süleyman Sırrı Küçük'e ait olduğu belirlendi.

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Rize'de Yaş Çay Bahçesinde Tüyler Ürperten Olay: Soruşturma Başlatıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde bulunan cesedin kimliği Süleyman Sırrı Küçük (52) olarak açıklandı. Küçük'ün, 2 gün önce çalışmak üzere arazisine gittiğinden beri haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaptanpaşa köyündeki çay bahçesinde cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmiş. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemelerinin ardından cesedin Süleyman Sırrı Küçük'e ait olduğunu belirledi.

Eğimli arazide olması nedeniyle cesedin taşınması için AFAD ekiplerinden destek istendi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu ceset otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Küçük'ün ölümüne dair soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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