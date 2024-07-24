Rize'de Çay Bahçesine Yıldırım Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Rize'nin Merkez ilçesine bağlı Kambursırt Mahallesi'nde çay hasadı yapanların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Rize'de Çay Bahçesine Yıldırım Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Rize'nin Merkez ilçesine bağlı Kambursırt Mahallesi'nde, çay tarımı ile uğraşan kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişi ile Evren K'nin yakınına yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Evren K. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize
Son Güncelleme:
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Bursa Büyükşehir’den 'Temiz Bursa' İçin Gece Mesaisi Bursa Büyükşehir’den 'Temiz Bursa' İçin Gece Mesaisi
Polisleri Görünce İçinden 'Örümcek Adam' Çıktı! 5 Kat Tırmanıp Çatıdan Kaçtı Polisleri Görünce İçinden 'Örümcek Adam' Çıktı!
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!