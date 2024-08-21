Rize'de Asansörde Mahsur Kalan Çocuk, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki Zeynep Ç.'nin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Zeynep Ç., duvar kırılarak kurtarıldı.

Rize'de Asansörde Mahsur Kalan Çocuk, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde raydan çıkıp kat arasında duran asansörde mahsur kalan Zeynep Ç. (16), itfaiye ekiplerince asansör duvarı kırılarak kurtarıldı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

Olay, Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Zeynep Ç.’nin binadan çıkmak için bindiği asansör bir anda raydan çıktı. Zeynep Ç., iki kat arasında duran asansörde mahsur kaldı. Kız çocuğunun yardım çağrısı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yeri tespit edilen Zeynep için kurtarma çalışması başlatıldı. Kat arasında mahsur kalan kız çocuğu darbeli kırıcı ile asansörün bulunduğu duvar kırılarak kurtarıldı.

Asansörden çıkarılan Zeynep Ç., olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından kontrol edildi. Sağlık kontrolü sonrası lise öğrencisi Zeynep, ailesine teslim edilirken, polis olayla soruşturma başlattı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kız çocuğunun o anları görevlilerin kamerasına yansıdı. Görüntüde; ekiplerin kırılan duvardan Zeynep Ç.’yi kurtarma anı yer aldı.

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