Rize Yaylalarında Mayıs Ayında 3 Metre Kar!
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylalarında kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması devam ediyor.
Rize'de İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü. Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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