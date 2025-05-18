Rize Yaylalarında Mayıs Ayında 3 Metre Kar!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylalarında kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması devam ediyor.

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Rize Yaylalarında Mayıs Ayında 3 Metre Kar!

Rize'de İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü. Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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