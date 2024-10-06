Rize Baro Başkanlığı Seçimi Sonuçları Belli Oldu
Rize Baro Başkanlığı'na Ümit Peçe yeniden seçildi. 284 delegeden 264'ünün oy kullandığı seçimde Ümit Peçe 125 oy aldı.
Rize Baro Başkanlığı'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Seçimde mevcut başkan Ümit Peçe ile Ali Rıza Sancaktutan yarıştı. 284 delegeden 264'ünün oy kullandığı seçimde Ümit Peçe 125 oy, Ali Rıza Sancaktutan ise 121 oy aldı. 18 oy geçersiz sayıldı. Ümit Peçe, yeniden Rize Baro Başkanı seçildi.
Kaynak: ANKA