Rize-Artvin Havalimanı'nda Büyük Panik! Şok Geçirdiler

Rize-Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düşmesi sonucu pist görevlisi Avni M. şok geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Büyük Panik! Şok Geçirdiler

Rize- Artvin Havalimanı’nda saat 08.40’ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Büyük Panik! Şok Geçirdiler - Resim : 1

Bu sırada 30 yaşındaki pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni M., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Büyük Panik! Şok Geçirdiler - Resim : 2

Kaynak: DHA

Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor
Kastamonu'da Rüzgar Hızı Saatte 98,6 KM Olarak Ölçüldü Kastamonu'da Rüzgar Hızı Saatte 98,6 KM Olarak Ölçüldü
Osmangazili Kadınlar Bursa Kültür Gezisi Yapıyor Osmangazili Kadınlar Bursa Kültür Gezisi Yapıyor
Kararan Gümüşleri Anında Parlatan Yöntem: 1 Damlası Bile Eskisi Gibi Yapıyor Kararan Gümüşleri Anında Parlatan Yöntem: 1 Damlası Bile Eskisi Gibi Yapıyor