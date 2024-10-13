Rize-Artvin Havalimanı'nda Büyük Panik! Şok Geçirdiler
Rize-Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düşmesi sonucu pist görevlisi Avni M. şok geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.
Rize- Artvin Havalimanı’nda saat 08.40’ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.
Bu sırada 30 yaşındaki pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni M., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.
Kaynak: DHA