Rampadan Kayan Kum Yüklü Kamyon, Otobüse Çarptı: 11 Yaralı

Kahramanmaraş’ta rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, arkadan gelen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücüler dahil 11 kişi yaralandı.

Rampadan Kayan Kum Yüklü Kamyon, Otobüse Çarptı: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne giden S.D. yönetimindeki kum yüklükamyon, rampada geri kaydı. Bu sırada kamyonun geldiğini fark eden M.G., kullandığı özel halk otobüsünü durdurup geri manevra yaptı. Ancak kamyon, otobüse çarpıp devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu yaralandı.

Rampadan Kayan Kum Yüklü Kamyon, Otobüse Çarptı: 11 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyon şoförü S.D., polise verdiği ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığı için kazanın yaşandığını belirtti.

Bu arada kaza, özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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