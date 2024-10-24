PTT 184 Yaşında

PTT, 184'üncü kuruluş yıl dönümünü Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kilis'te PTT Merkez Müdürlük binasında düzenlenen programda, 184'üncü müşteriye filatelik ürün verildi. Kilis PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin tarafından vatandaşa hediye takdimi yapılan programa ayrıca kurum çalışanları katıldı.

PTT'den yapılan açıklamada, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürüne hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz'' dedi.





Kaynak: İHA