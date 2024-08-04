Profesyonel Yüzücü ve Cankurtaran Dalış Esnasında Boğuldu

Olay, dün öğlen saatlerinde Marmaris ilçesi Kızılkum açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 13.10 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bir dalış teknesinde boğulma vakası ihbarı geldi.Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 1993 doğumlu İlhan Çelik’i bulunduğu tekneden tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelik, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cankurtaran ve profesyonel yüzücü olduğu öğrenilen Konyalı sporcu İlhan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bugün Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan İlhan Çelik’in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alınarak Konya’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA