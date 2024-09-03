Polisten Kaçarken Polis Aracına Çarptılar

Sivas E tipi Cezaevi önünde birbirine giren iki grup arasında bıçaklar çekildi. Zanlılar yaralı halde kullandıkları otomobil ile emniyet güçlerinden kaçarken, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.

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Polisten Kaçarken Polis Aracına Çarptılar

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde birbirine girdi. Bıçakların çekildiği olayda iki kişi yaralandı.

Yaralılar araçlarıyla polisten kaçarken polis aracına çarparak durdu. Şüpheliler hastaneye gönderildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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