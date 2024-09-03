Polisten Kaçarken Polis Aracına Çarptılar
Sivas E tipi Cezaevi önünde birbirine giren iki grup arasında bıçaklar çekildi. Zanlılar yaralı halde kullandıkları otomobil ile emniyet güçlerinden kaçarken, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.
Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde birbirine girdi. Bıçakların çekildiği olayda iki kişi yaralandı.
Yaralılar araçlarıyla polisten kaçarken polis aracına çarparak durdu. Şüpheliler hastaneye gönderildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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