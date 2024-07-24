Polisleri Görünce İçinden 'Örümcek Adam' Çıktı! 5 Kat Tırmanıp Çatıdan Kaçtı

Manisa'da apartmanın 1'inci katına giren hırsız, polisleri görünce 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Polisleri Görünce İçinden 'Örümcek Adam' Çıktı! 5 Kat Tırmanıp Çatıdan Kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

5 KAT TIRMANIP ÇATIYA ÇIKTI

Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.

Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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Manisa Hırsızlık
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