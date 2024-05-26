Polislerden 8 yaşındaki çocuğa ağlatan doğum günü sürprizi

Düzce'de özel çocuk Hakan Emir, 8 yaşına polislerin sürpriziyle girdi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Polislerden 8 yaşındaki çocuğa ağlatan doğum günü sürprizi

Hakan Emir Ustaoğlu'nun yakınları polis ekiplerine ulaşarak, otizmli Hakan Emir'in doğum günü olduğunu ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Ustaoğlu'nun yakınlarının talebini kırmayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hakan Emir'in evinin önüne siren sesleriyle geldi.

Ekipler, araçlarından ve motosikletlerinden inerek, kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Evden çıkan Hakan Emir, pastayı ve polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Polislerden 8 yaşındaki çocuğa ağlatan doğum günü sürprizi - Resim : 1

Hakan Emir'i kucaklayan ekipler, gözyaşlarını silerek doğum gününü kutladı. Pastanın mumlarını üfleyen Hakan Emir, polisler tarafından motosikletle de gezdirildi.

Polislerden 8 yaşındaki çocuğa ağlatan doğum günü sürprizi - Resim : 2

Duygu dolu anlar yaşayan 8 yaşındaki Hakan Emir Ustaoğlu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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