Polisin Durdurduğu Otomobilden Uyuşturucu Çıktı
İzmir'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1791 sentetik hap ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri dün akşam, Bayraklı ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan polis ekipleri, klima hava çıkış ızgarasında 1791 sentetik hap ele geçirdi. Araçtaki M.Y. (29) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA