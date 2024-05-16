Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo skunk çıktı

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, araçtan torbalar atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası araçtaki sürücü yakalandı ve atılan torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo skunk çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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