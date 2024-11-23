Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu
Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araçların plakaları sulara düştü. Zabıta ekipleri, yaklaşık 100 plakayı toplayarak sahiplerine teslim etti.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası adeta sular altında kaldı. Merkezde yollar göle döndü, araçlar sularda mahsur kaldı.
Araç sürücüleri plakaları su içinde kaybolunca suların çekilmesini bekledi. Plakalarını bulamayan sürücülerin imdadına ise zabıta ekipleri yetişti.
Çevrede bulunan yaklaşık 100 adet plaka Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir alanda toplanıp sürücülere teslim edildi.