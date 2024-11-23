Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araçların plakaları sulara düştü. Zabıta ekipleri, yaklaşık 100 plakayı toplayarak sahiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu - Resim: 1

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası adeta sular altında kaldı. Merkezde yollar göle döndü, araçlar sularda mahsur kaldı.

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Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu - Resim: 2

Araç sürücüleri plakaları su içinde kaybolunca suların çekilmesini bekledi. Plakalarını bulamayan sürücülerin imdadına ise zabıta ekipleri yetişti.

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Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu - Resim: 3

Çevrede bulunan yaklaşık 100 adet plaka Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir alanda toplanıp sürücülere teslim edildi.

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Plakalar Sağanakta Düştü, Sürücüler Oraya Koştu - Resim: 4
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