Pinhani Adıyaman'da Büyük İlgi Gördü

Adıyaman Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Pinhani konseri düzenledi. Öğrenciler ve halk büyük ilgi gösterdi.

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Pinhani Adıyaman'da Büyük İlgi Gördü

Adıyaman Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Pinhani konseri düzenledi.
Eğriçay Parkı’nda düzenlenen konser binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konser Adıyaman’ın kültürel hayatına renk katarken, gençler unutulmaz bir gece yaşayarak eğlendi. Gençler konser boyunca Pinhani’nin sevilen şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.


Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konser sırasında sahneye çıkarak gençleri selamladı. Pinhani grubuna ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Tutdere, "Bugün burada bu güzel coşkuyu, bu harika atmosferi bize yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Adıyaman’ın gençleriyle bu enerjiyi paylaşmak ve dayanışma içinde olmak bizler için çok değerli. Adıyaman artık geleceğine güvenle bakan, düştüğü yerden kalkmayı başaran bir kent. Sizlerin enerjisi ve umudu ile şehrimiz yeniden doğuyor. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Siz isteyin, biz getireceğiz. Sizin talepleriniz bizim önceliğimiz” diye konuştu.


Konser boyunca gençler eğlence dolu bir gece geçirdi.

Kaynak: İHA

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