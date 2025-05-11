Piknik Keyfi Ölümle Bitti

Diyarbakır'da piknik keyfi faciayla bitti. Çaya düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Piknik Keyfi Ölümle Bitti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine piknik yapmak için giden Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek Batman Çayı'na düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ı kurtarmak isteyen çevredekilerin çabası sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Kılıç'ın cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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