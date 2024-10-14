Parmağı Bisikletin Borusuna Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk sağ el orta parmağını bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştırınca büyük panik yaşadı. Acılar içindeki çocuk ve ailesi önce hastaneye, sonra da itfaiyeye başvurdu. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtarmak için boruyu spiralle keserken, bir yandan da çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk ve ailesi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

İtfaiye amiri Ferdi Tokul, “Yaklaşık 1 saat boyunca uğraşarak kardeşimizin parmağını kurtardık. Kendisine geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA