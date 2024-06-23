Parkta dehşet saçtı: Tartıştığı kişileri bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde parkta çıkan tartışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Parkta dehşet saçtı: Tartıştığı kişileri bıçakladı

Darıca Osmangazi Mahallesi Erol Sokak'ta bulunan parkta T.U. ve D.T. karşılaşan B.Ç. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç.; T.U. ile D.T'yi bıçaklayarak kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan D.T'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan bıçağı çöp konteynerinde buldu. Kısa sürede de kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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