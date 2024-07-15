Paramparça Olan Lüks Otobüsün Tehlikeli Yolculuğu! Uyarılara Aldırış Etmeden İlerledi

Tekirdağ-İstanbul otobanında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Bir sürücü, kırık camlı otobüsüyle otobanda kimseye aldırış etmeden ilerledi.

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Tekirdağ-İstanbul otobanında, ön camları tamamen kırık ve çatlak olan yabancı plakalı lüks otobüs otobanda seyir halinde görüntülendi.

Şoför camının tamamen çatlak olduğu otobüsten aynalar yardımıyla yoluna devam eden sürücü, seyir halinde defalarca uyarıldı. Kendisini uyaran sürücülere aldırış etmeyen otobüs şoförünün yoluna devam ettiği görüldü.

O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı,.

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Kaynak: İHA

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