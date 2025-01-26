Para Karşılığı Eczaneyi Taşladılar!
Çorum'da, bir eczaneye düzenlenen taşlı saldırı ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede yakalanan 2 kişi para karşılığı saldırı düzenlediklerini itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, Çorum'da İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde bir eczanenin camlarını taş atarak kıran 2 kişi, polis ekiplerini görünce motosiklete binerek kaçtı. Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen şüpheliler M.E.Y. ve S.A.B. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde, eczaneye saldırmak için F.Ç'den para aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
Kaynak: AA