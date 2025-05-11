Palandöken Dağı Eteklerindeki 'Ağlayan Gelin'ler Görenleri Büyülüyor

Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde ilkbaharın gelmesi ile açan ters laleler görenleri büyülüyor.

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Palandöken Dağı Eteklerindeki 'Ağlayan Gelin'ler Görenleri Büyülüyor

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımındaki eteklerine renk kattı.

Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından açan ters laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları da zaman zaman bölgeye gezi düzenleyip mor ters laleleri görüntülüyor.

Kaynak: AA

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