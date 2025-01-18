Otoyol Kapatan Motosikletçilere Rekor Ceza

Hatay’ın Payas ilçesinde 12 Ocak'ta meydana gelen olayda, motosikletli gençler, otoyolu araç trafiğine kapatarak kendi aralarında yarış yaptı. Öğle saatlerinde çekilen yarış görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Jandarma ekipleri, paylaşımlar üzerine harekete geçerek yarışçılarının kimliklerini tespit etti. Ardından, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 24 kişi gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonucunda, şüpheliler hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının hareket etmesini engelleme" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından işlem yapıldı. Toplamda 523 bin 664 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 7 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Bu tür tehlikeli davranışların önüne geçmek için güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA