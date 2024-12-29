Otomobiller Çarpıştı; Yaralıyı Unutup 'Kim Haklı' Tartışmasına Girdiler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armağan C. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki sokak kesişiminde Azad D.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta farklı yönlere savruldu. Araçlardan birisi park halindeki araçlara çarpmak üzereyken dururken, diğer araç ise yol kenarındaki iş yerine girmekten santimle kurtuldu.

'KİM HAKLI' TARTIŞMASI ÇIKTI

Kaza sonrası taraflar arasında kimin haklı olduğu konusunda tartışma yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından, araç sürücüsü Azad C. ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA