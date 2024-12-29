Otomobiller Çarpıştı; Yaralıyı Unutup 'Kim Haklı' Tartışmasına Girdiler

Antalya'da iki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazanın ardından yaralılar unutan taraflar, 'kim haklı' tartışmasına girdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller Çarpıştı; Yaralıyı Unutup 'Kim Haklı' Tartışmasına Girdiler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armağan C. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki sokak kesişiminde Azad D.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta farklı yönlere savruldu. Araçlardan birisi park halindeki araçlara çarpmak üzereyken dururken, diğer araç ise yol kenarındaki iş yerine girmekten santimle kurtuldu.

'KİM HAKLI' TARTIŞMASI ÇIKTI

Kaza sonrası taraflar arasında kimin haklı olduğu konusunda tartışma yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından, araç sürücüsü Azad C. ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
Kaz Dövüştürüyorlardı... Suçüstü Yakalandılar: Onlarca Kişiye Ceza Yağdı Kaz Dövüştürüyorlardı... Suçüstü Yakalandılar: Onlarca Kişiye Ceza Yağdı
Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı Vizesiz Gidilebiliyor! Çeşme ve Bodrum'u Geride Bıraktı
Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde... Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...