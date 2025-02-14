Otomobilde Kokainle Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Manisa'da sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takiple durdurduğu otomobilde 3 kişi 82 gram kokain ile yakalandı. Gözlatına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Son Güncelleme:
Otomobilde Kokainle Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu İstanbul'dan otomobille Salihli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, dün saat 23.00 sıralarında durdurulmak istendi.

Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düşüp, otomobili İzmir-Ankara Karayolu Salihli girişinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada toplam 82 gram kokain ele geçirildi.

Hasan K. (25), Bora Can G. (25) ve Saffet Ş. (30), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Yozgat'ta Zehir Tacirlerine Operasyon Yozgat'ta Zehir Tacirlerine Operasyon
Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti Tekirdağ'da Denizin Rengi Değişti
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu