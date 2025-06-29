Otomobil Tıra Çarptı, 3 Kişi Öldü

Balıkesir'de bir otomobil bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil Tıra Çarptı, 3 Kişi Öldü
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Alınan bilgiye göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran Bekir K. (50) yönetimindeki 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile otomobildeki İbrahim Ç, (49) Yılmaz A. (32) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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