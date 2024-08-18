Otomobil Ters Döndü: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak ters döndü. Araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kazayı yaralı atlattı.

Otomobil Ters Döndü: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'de F. T'nin kullandığı 10 AGE 577 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Avcılar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Savrulan ve reflüje çarparak ters dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildekilerden C.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken sürücüsü F. T. ile H.Ö, S.T. ve Y.A'nın yaralı kurtuldukları belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazada yaşamını yitiren C.Ç'nin cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Balıkesir
Tır Elektrikli Aracı Uçurdu Tır Elektrikli Aracı Uçurdu
İzmir Büyükşehir'den Çiftçilere Yem Desteği İzmir Büyükşehir'den Çiftçilere Yem Desteği
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Antalya'da Korkutan Orman Yangını Antalya'da Korkutan Orman Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Alevlerle Mücadelede Son Durum: Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi