Otomobil Sürüye Çarptı: 21 Koyun Öldü

Van-Özalp karayolunda bir otomobil, koyun sürüsüne çarptı. Kazada 21 koyun ölürken, yol trafiğe kapatıldı.

Otomobil Sürüye Çarptı: 21 Koyun Öldü

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Değirmenarkı Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 21 koyun ölürken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Ölen koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırıldıktan sonra tek şeritten verilen yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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