Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi yaralanırken inceleme başlatıldı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Siverek-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HA 279 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak, şarampole düştü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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