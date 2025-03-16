Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Kurye Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Kurye Yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti. Plakası 34 BIR 885 olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kurye olarak çalışan Emre Ö.’nün kullandığı 41 AYF 482 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan Emre Ö., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Kurye Yaralandı - Resim : 1

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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