Otomobil Kafeye Daldı; Sürücü ile İşyeri Sahibi Kaza Sonrası Oturup Çay İçti
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından sürücü ile işyeri sahibi ise çay içip sohbet etti.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından kafeye daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, şöyle konuştu:
"Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik."