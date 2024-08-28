Otomobil Kafeye Daldı; Sürücü ile İşyeri Sahibi Kaza Sonrası Oturup Çay İçti

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından kafeye daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, şöyle konuştu:

"Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik."