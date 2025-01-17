Otomobil, İşçi Servisine Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Uşak'ta bir otomobil, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan servise çarptı. Kazada 1'i ağır 28 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, İşçi Servisine Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Uşak-İzmir Karayolu üzerinde seyreden H.Y. idaresindeki otomobil, Gediz Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, işçi servisi ise yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler, otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi ve işçi servisinde bulunan 24 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil, İşçi Servisine Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

VALİDEN AÇIKLAMA

Olay yerine giden Uşak Valisi Naci Aktaş, “Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibariyle yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibariyle yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

Otomobil, İşçi Servisine Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

GECE VARDİYASINDA ÇALIŞIYORLARDI

Diğer yandan işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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