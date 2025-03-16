Otomobil Elektrik Direğine Çarptı, 2 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, 52 AEL 566 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Tiryaki ile araçta bulunan Sinan Güler kaza sonucu yaralandı.

Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan ve hurdaya dönen otomobilde, Güler sıkışırken çevreden gelen ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Kısa süren müdahaleler sonucunda Güler kurtarılırken, Tiryaki yaklaşık 15 dakikalık çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı. Kaza anı görüntülere yansırken, yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA