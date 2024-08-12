Otomobil Çarpıp Kaçtı, Talihsiz Adam Kurtarılamadı

Diyarbakır'da 55 yaşındaki Şefik Karaaslan, düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmek isterken araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Otomobil Çarpıp Kaçtı, Talihsiz Adam Kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Şefik Karaaslan (55), düğün salonu çıkışında yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani- Çermik kara yolu üzerindeki bir düğün salonunun yakınında meydana geldi. İddiaya göre; yakınının düğün törenine katılan Şefik Karaaslan’a, çıkışta yolun karşısına geçerken, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaaslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Kırsal Ortayazı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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